MotoGp: Thailandia; Martin 'felice di lottare per il titolo'

"Felice di lottare per il titolo, sono in forma". Così Jorge Martin in vista del Gran Premio della Thailandia classe MotoGp dove partirà con un vantaggio di 20 punti sul rivale per il Mondiale Francesco Bagnaia. "Sono felice di essere qui - aggiunge il pilora spagnolo della Ducati Pramac - gli ultimi weekend sono andati bene e sono fiducioso. Certo sarà difficile, sia Pecco che Marc sono molto forti" Martin interviene anche sul possibile ritorno di Andrea Iannone in MotoGp con il VR46 Racing Team: "dopo quello che gli è successo, sarebbe bello. In Sbk ha dimostrato di essere a un buon livello".