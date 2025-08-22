MotoGp: Ungheria; pre-qualifiche ad Acosta, 14/o Bagnaia

Pedro Acosta batte sul tempo Marc Marquez, ed è il più veloce nelle pre-qualifiche del gran premio di Ungheria. Il pilota della Ktm ha battuto per soli millesimi il leader del motomondiale.

Ancora in difficoltà Francesco Bagnaia, che ha chiuso con il 14/o tempo e domani dovrà passare dalla Q1. In Q2 anche Alex Marquez, Aldeguer, Bastianini, Morbidelli, Mir, Pol Espargaro, Marini e Quartararo.