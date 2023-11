MotoGP, Vinales in pole, Bagnaia 2° a Valencia, Martin 6°.

Maverick Vinales su Aprilia ha conquistato la pole nel GP di Valencia, ultima prova stagionale del Motomondiale, in 1'28''931. Secondo posto in griglia per Pecco Bagnaia con la Ducati, che ha chiuso in 1'29''023. Terza piazza per Johann Zarco su Pramac. Sesto posto per la Ducati di Jorge Martin, alle spalle delle Ktm di Jack Miller e Brad Binder.