MotoGp:alluvione Spagna,circuito Valencia 'danni infrastrutture'

Lo stato della pista è ottimale, ma gli accessi e i parcheggi del circuito di Valencia dove i 17 novembre è in programma l'ultima prova del Mondiale MotoGp della stagione "sono seriamente danneggiati". E' quanto si evince dal comunicato pubblicato sul sito dell'autodromo spagnolo Ricardo Tormo di Valencia in seguito ai danni causati dall'alluvione che ha già causato oltre 60 vittime. "Il Circuito Ricardo Tormo ha iniziato i lavori di valutazione dei molteplici danni subiti a causa dell'alluvione che ha devastato l'interno della provincia di Valencia martedì 29 ottobre - si legge nella nota - sebbene dopo una prima ispezione lo stato della pista sia ottimale, la maggior parte delle infrastrutture di accesso e di parcheggio sono state seriamente danneggiate e necessitano di riparazioni urgenti in vista della celebrazione del Gran Premio Motul de la Comunitat Valenciana, l'ultima prova del campionato mondiale di motociclismo in programma il 15, il 16 e il 17 novembre. Più di 200 litri per metro quadro in meno di dodici ore e, soprattutto, la colata di fango e altri elementi del burrone della Sechera e del Barranco del Poyo, accanto al Circuito, sono stati la causa dei danni ai parcheggi e all'accesso principale alle strutture di Cheste".