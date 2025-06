Motogp:futuro di Martin un caso, il manager 'libero per il 2026'

Il futuro di Jorge Martin resta terreno di scontro. Il nuovo capitolo della storia lo scrive Albert Valera, il manager del pilota spagnolo, che ad Assen dove si corre il gp d'Olanda ha confermato l'intenzione di rescindere il contratto e che il passaggio alla Honda è una possibilità: "Jorge Martín è libero da contratto per il 2026. Per noi è abbastanza chiaro: ha esercitato una clausola che aveva nell'accordo e stiamo semplicemente rispettando quanto firmato. È completamente libero, disponibile, vedremo cosa accadrà in futuro. Aveva una clausola nel contratto, aveva il diritto di esercitarla, e così ha fatto" le dichiarazioni riportate da Motogp.com. "Abbiamo sempre voluto estendere la clausola fino a settembre o ottobre perché sapevamo che la scadenza era un po' ravvicinata - ha sottolineato Valera -. Volevamo dare ad Aprilia più tempo per mettersi alla prova: Jorge ha bisogno di provare la moto e nessuno può dirgli che andrà forte. Siamo sempre stati aperti a prorogare la scadenza. Non siamo riusciti a ottenere questo risultato quindi dobbiamo esercitare la clausola".

Immediata la replica del team di Noale che in una nota ha ribadito che "la nostra posizione non cambia rispetto al comunicato diffuso il 22 maggio. I rappresentanti di Aprilia Racing non rilasceranno ulteriori commenti in merito". In quell'occasione il team aveva chiarito che "il contratto fra Aprilia Racing e Jorge Martín è valido ed efficace, e come tale deve essere rispettato fino alla sua scadenza (fine del 2026) da entrambe le parti". Intanto per il campione del mondo la stagione con Aprilia è stata contrassegnata da infortuni: l'ultimo in Qatar, che ha costretto Martin al lungo stop per il recupero.