Motogp:Marquez in Indonesia da campione 'ho esaurito le energie'

Passerella da neo campione del mondo per Marc Marquez in Indonesia. Lo spagnolo, arrivato a Mandalika visibilmente stanco, dopo il trionfo iridato in Giappone, i festeggiamenti e i numerosi eventi promozionali a Giacarta, guarda alle prossime gare senza troppa pressione. "Sono più stanco che mai - ammette il pilota Ducati a Marca - Le mie energie sono calate, il fatto di aver raggiunto il mio obiettivo principale ha fatto scendere l'adrenalina, ma vedremo se riusciremo a recuperare i livelli di energia durante il fine settimana. È vero che vorrei riposarmi un po', ma si torna in moto e vedremo. Ho avuto così tanta pressione per tutta la stagione che voglio solo godermela. Cercherò di dare il massimo e l'obiettivo principale è non commettere errori stupidi, perché se cala l'adrenalina cala anche la concentrazione". In Indonesia come a Portimao dove non ha mai vinto Marquez ora si accontenta: "Arrivare secondo o terzo va bene". E comunque la testa è già al 2026: "Sì, questo fine settimana inizia il lavoro per la prossima stagione, dobbiamo provare a giocare con l'assetto, sperimentare con tutto ciò che possiamo". Tra i più grandi c'è Valentino Rossi: "Non abbiamo mai lottato per un mondiale. Quando ero in quella posizione, il mio più grande rivale un anno è stato Lorenzo, poi è diventato Dovizioso".