Moto:Italia; Moto3, vince Quiles, Rueda allunga nel mondiale

Maximo Quiles (Team Aspar) ha vinto al fotofinish il gran premio d'Italia di motociclismo nella classe Moto3 all'autodromo del Mugello di Scarperia (Firenze). Dopo sole 5 gare al suo attivo in questa categoria e 2 secondi posti, il pilota spagnolo ha battuto per soli 6 millesimi Alvaro Carpe (Ktm Ajo) e l'italiano Dennis Foggia, suo compagno di squadra. La gara ha visto all'arrivo un gruppo di 10 piloti che hanno lottato fino all'ultima curva per conquistare il gran premio.

All'arrivo in parco chiuso, Foggia che si è presentato particolarmente emozionato, erano 994 giorni che non saliva sul podio: ''Che gara fantastica - ha spiegato Dennis appena sceso dalla moto - Ho dato il massimo, ero abbastanza veloce e ho cercato di uscire in testa dalla prima curva all'ultimo giro perché sapevo che tutti gli altri mi erano vicini, Non è stato sufficiente ed è andata così ma è importante essere tornato''. Ma il trionfatore di giornata è stato sicuramente Quiles: ''Sono veramente felice, è stata la gara più difficile di tutta la mia carriera. Ho avuto qualche contatto nel corso dei giri, ma nelle ultime due tornate sapevo di dovermi mettermi nella condizione giusta per attaccare e uscire primo sul rettilineo. Così è stato e per questo devo ringraziare la mia squadra che mi ha dato una moto perfetta''.

La corsa ha avuto anche momenti di tensione per alcuni incidenti che hanno visto coinvolti più piloti. Ad avere la peggio sono stati Vicente Perez e Ruche Moodley che, pur rimanendo sempre coscienti , sono stati portati al centro medico per accertamenti. A terra, senza conseguenze fisiche, anche il pilota di casa Guido Pini, caduto per un contatto con Joel Kelso alla curva Biondetti mentre era in lotta per le prime posizioni. Chi continua a sorridere è il leader della classifica Josè Antonio Rueda. Lo spagnolo, giunto 4/o, è riuscito ad allungare in campionato sul diretto avversario Angel Piqueras che ha tagliato il traguardo 7/o.