Motor Show Italia a Napoli: adrenalina tra stuntman e auto leggendarie

Dopo aver infiammato il pubblico nelle varie tappe in giro per l'Italia arriva anche a Napoli Fuorigrotta la potenza dei motori e degli stuntman acrobatici del "Motor Show Italia". Dal 15 marzo al 27 aprile 2025 un viaggio tra cinema e realtà pronto ad entusiasmare gli appassionati di ogni età.

Saranno proprio alcune tra le autovetture che hanno fatto sognare le intere generazioni o quelle amatissime dai più piccoli, seguite sul grande e piccolo schermo, ad affascinare la platea con le repliche dei bolidi leggendari, come quelli della saga di Fast & Furious, Saetta Mc Queen e Mac di Cars, senza dimenticare l'incredibile Chevrolet Camaro Transformer.

Performance mozzafiato rigorosamente da non emulare poichè, come spiegano gli organizzatori, l'attenzione al volante, il rispetto della velocità e l'assoluta assenza di distrazioni rappresentano una sicurezza in strada e nello show le acrobazie sono eseguite soltanto da celebri professionisti del settore che nella quotidianità sono i primi a rispettare le regole alla guida.

Grande l'occasione di vedere da vicino e salire anche a bordo degli imponenti Monster Truck americani, dei veri e propri colossi su ruote, straordinari pezzi unici ed in esclusiva.

Prodotto dalla Lidia Togni Eventi, un super appuntamento per la famiglia che farà rimanere tutti a bocca aperta per le mirabolanti imprese dei suoi stuntman.