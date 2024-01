Mourinho, Capello, mancanza di rispetto degli americani verso le persone

"Penso che queste società americane operino senza rispetto per le persone con cui collaborano. Lo abbiamo visto con Maldini al Milan e oggi a Trigoria con Mourinho. Non c'è sensibilità da parte loro, solo interessi commerciali. Personalmente, ritengo che sia importante anche il rispetto, magari attraverso accordi preliminari separati anziché comunicati e telefonate." Intervistato da Sky Sport riguardo all'esonero di José Mourinho, Fabio Capello critica aspramente la proprietà statunitense della Roma che ha deciso di allontanare lo 'Special One'. Secondo Capello, l'incapacità di rispondere alle richieste di Mourinho era un segnale che qualcosa non funzionava. Il trattamento riservato a uno degli allenatori più importanti della storia è stato poco rispettoso, come è successo anche a lui in Russia, dove venne avvisato all'aeroporto. Capello offre un consiglio al nuovo allenatore della Roma, Daniele De Rossi: "Studia ciò che Mourinho ha fatto finora e cerca di apportare piccole varianti senza rivoluzionare. Altrimenti, andrai contro una parte dello spogliatoio che non ti seguirà". Capello sottolinea che lui e De Rossi hanno iniziato entrambi alla Spal e li accomuna qualcosa. Sarà una sfida difficile, ma conoscendo l'ambiente romano, De Rossi deve dimostrare il suo valore. Da calciatore è stato eccezionale, ora deve dimostrarlo anche come allenatore. Deve lavorare con i giocatori e dimostrare che sono una squadra unita, e i tifosi dovranno sostenere la squadra in modo più deciso. La lingua deve essere italiana, il tono deve essere serio. Non inventare nulla. Rispetta la sintassi corretta e l'uso corretto dei caratteri maiuscoli e minuscoli.