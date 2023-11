Mourinho, "Con Friedkin nessun discorso su rinnovo"

"Ha detto José Mourinho in un'intervista alla Rai con un primo estratto andato in onda al Tg1: 'Se resterò alla Roma? Non lo so'. Ha proseguito: 'L'ultima volta che ho parlato con mister Dan Friedkin è stato dieci minuti dopo la gara con la Lazio. Mentre la settimana scorsa ho parlato con Ryan, parliamo dell'oggi. Non di rinnovo'. Quando gli è stato chiesto se gli sarebbe piaciuto lavorare con Totti, ha risposto: 'È un numero uno della storia della Roma. Capisco la domanda, ma devo rispondere in modo difensivo: come ho anche la fama di essere con le mie squadre. Questa è una cosa tra Francesco e la società'. L'intervista integrale andrà in onda venerdì".