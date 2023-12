Mourinho, "Il mio italiano non è perfetto, parlo in portoghese"

Josè Mourinho ancora una volta polemico. Il tecnico della Roma si è presentato ai microfoni di Dazn per commentare la partita vinta in rimonta con il Sassuolo e lo ha fatto parlando in portoghese. "Ringrazio il Direttore (Pinto ndr) e la Società che nelle ultime 24 ore mi hanno offerto sostegno", ha dichiarato l'allenatore giallorosso, "e quindi la stabilità emotiva di cui si necessita per svolgere questo lavoro. E' stata una vittoria lottata, sofferta e meritata, perché anche quando eravamo in svantaggio siamo stati migliori. Sono felice per i giocatori". "Oggi parlo in portoghese", ha aggiunto il tecnico, finito sotto inchiesta per aver espresso dubbi sulla designazione dell'arbitro Mercenaro per la gara di Reggio Emilia, "perché il mio italiano non è così forbito da esprimere certi concetti, come quello sulla stabilità che è una qualità forte e necessaria per rendere al massimo livello". "A chi si lamentava (la panchina del Sassuolo ndr) - dico semplicemente che per ricevere Fair Play è necessario anche darlo" ha aggiunto Mourinho, che ha concluso senza farsi fare domande.