Mourinho in tribuna stampa a San Siro per Inter-Roma

Niente gara in panchina contro l'Inter per il tecnico della Roma José Mourinho, squalificato dopo il cartellino rosso ricevuto nella sfida con il Monza. L'allenatore portoghese, altro grande ex della gara oltre a Romelu Lukaku, ha tuttavia scelto di seguire la partita contro i nerazzurri seduto in tribuna stampa, vicino ai collaboratori tecnici e anche a poca distanza dai tifosi sugli spalti. In tanti così si sono avvicinati per scattare una foto al tecnico giallorosso.