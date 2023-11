Mourinho, "Lukaku è un ragazzo sensibile, dormirà sereno"

Abbiamo fiducia in Lukaku, ma è un giocatore molto emotivo e sensibile. Quando sbaglia nel primo minuto, il suo cuore soffre. Per questo, non c'è niente di meglio che segnare il gol della vittoria all'ultimo minuto. Anche Romelu dormirà meglio, perché ha un grande cuore. José Mourinho ha commentato così a Dazn il gol del centravanti belga contro il Lecce, che ha portato tre punti. "Era troppo importante vincere oggi - ha continuato Mourinho -. Perdono la Lazio, l'Atalanta, il Milan, qualcuno fra Juve e Fiorentina. Non potevamo sprecare questa occasione. Abbiamo vinto grazie al cuore, alla mentalità e alla connessione con il tifo". Parlando poi della gara di Dybala, ha spiegato: "Ha fatto delle cose bellissime nel primo tempo, Paulo è importante per noi. Ma non credo che quello che abbiamo visto in campo sia la verità sulla sua condizione. Alla fine della partita gli ho detto che sarebbe stato meglio non viaggiare con la squadra in Europa, ma lui mi ha risposto 'No, no, voglio andare e giocare. Dybala è così'.