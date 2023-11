Mourinho 'manca cattiveria, questa Roma non è gang di banditi..'

"Ho avuto squadre che erano delle gang di banditi, godevano a giocare fuori casa. Noi come squadra non lo facciamo però, c'è gente alla quale piace il conforto di casa perché gli manca la mamma o la nonna che gli fa il dolce. Abbiamo un pochino questo problema qua. Ho avuto squadre che provocavano la gente fuori da dentro il pullman perché volevano esaltarsi". Lo ha detto José Mourinho nella conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Udinese parlando della mentalità della sua Roma. "In casa di solito riusciamo a farlo anche in difficoltà e all'ultimo minuto. Fuori casa invece ci manca un po' di mentalità", ha poi aggiunto. Tornando sulla questione del contratto ha invece spiegato: "Anche ieri ho riparlato con i Friedkin. Lavoriamo, ma non sul contratto". Mourinho ha poi fatto il punto sull'infortunio di Smalling. "Il problema c'è, ma non sa giocare soffrendo. Si tira un po' indietro. Ma il suo infortunio è difficile, dobbiamo avere pazienza, non posso massacrarmi o massacrare lui. Vediamo quando tornerà. Non me lo aspetto prima di 2-3 settimane. Speriamo prima del 2024".