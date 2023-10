Mourinho polemico a Roma, ammonizioni "scelte" e regalo Lega

Nonostante tutta la stanchezza accumulata e con poco tempo per preparare la partita, penso che i ragazzi abbiano fatto una buona gara. La sensazione di tutti, non solo la mia, anche loro e del loro stadio era che la partita sarebbe finita con un pareggio. La squadra è stata tranquilla nonostante le difficoltà, sono stati ammoniti Mancini e Ndicka, due ammonizioni che sembravano scelte come quelle a Cristante e Paredes a centrocampo, mentre l'Inter solo Pavard. Josè Mourinho, parlando ai canali ufficiali della Roma dopo il ko contro l'Inter, si è mostrato polemico. "Mi dispiace per il risultato, i ragazzi hanno fatto un grande sforzo, il gol era evitabile. Mi dispiace che non ci sia rispetto per i giocatori, l'atteggiamento di Maresca su Mancini e Ndicka dimostra tutto" - ha detto -. "Sono contento per il concetto di squadra nella difficoltà, non abbiamo avuto metà squadra a disposizione, Spinazzola, Dybala, Smalling, Renato Sanches, Pellegrini, venire qua con metà squadra con un altro regalo della Lega perché giochiamo domenica e non lunedì, i ragazzi sono stati bravi. Sono triste perché meritavamo di più", ha concluso.