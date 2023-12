Mourinho sbaglia, Carnevali non è un pensiero

Nessuno dovrebbe parlare dei calciatori delle squadre avversarie, soprattutto quando le parole che vengono usate non sono corrette. Questo è il pensiero di Giovanni Carnevali, Amministratore Delegato del Sassuolo, in risposta all'attacco di José Mourinho, tecnico della Roma, nei confronti del capitano neroverde Domenico Berardi. "Abbiamo un buon rapporto con la dirigenza della Roma - ha affermato Carnevali - ma le parole di Mourinho non sono positive e lasciano il tempo che trovano. La cosa importante è che abbiamo perso una partita che, senza l'espulsione di Boloca, forse si sarebbe conclusa in modo diverso. Peccato per la sconfitta arrivata anche in modo un po' casuale".