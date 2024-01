Mourinho sospetta che Abodi nasconda qualcosa di più...

"In queste circostanze, prendo atto di quanto detto", ha dichiarato il ministro dello Sport Andrea Abodi durante un colloquio con i giornalisti presso la Camera dei Deputati, in merito all'esonero di José Mourinho dalla Roma. Quando gli è stato chiesto se si aspettasse questa decisione, Abodi ha risposto: "Forse c'erano alcuni segnali, ma gli americani sono abbastanza chiari. Quando si interrompe un rapporto del genere... e inoltre - ha aggiunto - secondo me ci sono anche altri fattori oggettivi in gioco".