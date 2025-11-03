Murgita 'giocato da Genoa, siamo vivi'

"Ringraziamo la squadra perché è stata eccezionale. Ha interpretato la partita da Genoa e abbiamo dato un segnale a noi stessi: siamo vivi".. Così, ai microfoni di Dazn, Roberto Murgita, tecnico del Genoa in tandem con 'Mimmo' Criscito, dopo la preziosa vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo che allontana la crisi dei rossoblù, al primo successo in campionato.