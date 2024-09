Musso dall'Atalanta all'Atletico Madrid, arriva Rui Patricio

L'Atalanta ha ufficializzato la cessione del portiere Juan Musso all'Atletico Madrid. La formula è il prestito con obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni. Il nazionale argentino ha disputato in poco più di tre stagioni 99 partite in nerazzurro dopo il suo arrivo dall'Udinese. "Atalanta BC augura a Juan le migliori soddisfazioni per questa sua nuova esperienza professionale", chiude la nota sul sito ufficiale. Il sostituto di Musso, l'ex romanista Rui Patricio, ha intanto già preso casa a Bergamo, proprio dove abitava Hans Hateboer, passato al Rennes. Il portoghese classe 1988 è in attesa soltanto di ufficializzazione.