Nadal nell'entry list degli Open d'Australia di Tennis

Rafael Nadal è stato incluso nella lista degli iscritti agli Open d'Australia (14-28 gennaio 2024). Lo spagnolo, assente dal circuito da quasi un anno a causa di un infortunio (ultima apparizione proprio agli Open di quest'anno) ha recentemente confermato che farà il suo ritorno al Brisbane International di gennaio. Il campione in carica e numero 1 del mondo Novak Djokovic tornerà per puntare all'undicesimo titolo, record degli Australian Open maschili e alla 25ma vittoria in un torneo del Grande Slam. Nel tabellone femminile si rinnoverà la loro rivalità tra la numero 1 del mondo Iga Swiatek e la campionessa in carica Aryna Sabalenka (n.2). Le ex campionesse Naomi Osaka, Caroline Wozniacki e Angelique Kerber torneranno al Melbourne Park dopo aver preso una pausa dal tour per avere figli. Saranno almeno dieci - cinque uomini e cinque donne - i rappresentanti del tennis tricolore. Nel main draw maschile in gara ci saranno Jannik Sinner (n.4 ATP), Lorenzo Musetti (n.27), Matteo Arnaldi (n.44), Lorenzo Sonego (n.46) e Matteo Berrettini (n.92). Nel tabellone femminile, invece, Jasmine Paaolini (n.30 WTA), Martina Trevisan (n.42), Elisabetta Cocciaretto (n.48), Camila Giorgi (n. 53) e Lucia Bronzetti (n.61).