Nadal verso il ritorno, spero di essere competitivo

Rafael Nadal è tornato a parlare del suo prossimo ritorno in campo ed ha insistito sul fatto che spera di essere "competitivo". Il vicitore di 22 titoli del Grande Slam è stato operato due volte nel 2023 dopo aver lottato con un infortunio all'anca e la scorsa settimana ha annunciato il rientro, all'Australian Open a Brisbane, che si svolgerà dall'1 al 7 gennaio. "So che è un torneo difficile, ma spero di essere pronto per giocare, non aspiro a nient'altro, solo ad essere competitivo", ha detto il maiorchino, 37 anni, in un nuovo video pubblicato sui suoi social network. L'ex numero 1 del mondo è sceso al 664mo posto nella classifica ATP. La sua ultima partita è stata la sconfitta al secondo turno degli Open d'Australia, lo scorso gennaio. "Penso di essere pronto per tornare, non so a che livello, non so cosa aspettarmi, non ne ho idea, ma non mi interessa", ha detto Nadal. Dopo l'operazione all'anca a cui è stato sottoposto, "l'orizzonte è cambiato, il percorso è stato difficile". "C'erano tanti dubbi, c'erano momenti in cui sembrava impossibile che questo giorno arrivasse, ma ho mantenuto la motivazione e la speranza" di tornare, ha aggiunto.