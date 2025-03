Nadia Battocletti conquista quinto titolo italiano assoluto nel cross a Cassino

Sempre regina. Nadia Battocletti conquista il quinto titolo italiano assoluto consecutivo nel cross a Cassino (Frosinone). L'argento olimpico dei 10.000 di Parigi precede le burundesi Elvanie Nimbona e Francine Niyomukunzi in gara per la classifica dei campionati di società, e le azzurre Valentina Gemetto e Nicole Reina nel campionato italiano. Prosegue quindi la scia di successi nella rassegna tricolore della corsa campestre, un monopolio iniziato a Campi Bisenzio 2021 e continuato a Trieste 2022, Gubbio 2023, Cassino 2024, soltanto per citare le maglie tricolori assolute, arrivate dopo cinque edizioni vincenti nelle categorie giovanili. "Il cross è un amore immenso - le parole di Nadia Battocletti - Sono sempre felice di partecipare a questa manifestazione che ormai è dentro di me da undici anni. Mi scioglie davvero il cuore correre in mezzo a tutti questi ragazzi e ragazze che mi supportano".