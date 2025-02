Nadia Battocletti stabilisce nuovo record italiano nei 3000 metri indoor a Liévin

Super serata per l'atletica azzurra a Liévin. È strepitosa Nadia Battocletti che firma il nuovo record italiano indoor dei 3000 metri in 8:30.82 superando ampiamente, di quasi undici secondi, il suo 8:41.72 stabilito sempre in Francia, a Val-de-Reuil il 14 febbraio del 2022. La trentina delle Fiamme Azzurre diventa l'ottava europea di ogni epoca nei 3000 indoor, a poco più di quattro secondi dal primato di 8:26.41 realizzato nel 2017 dalla britannica Laura Muir. Un crono nettamente migliore anche del record italiano all'aperto, 8:35.65 di Roberta Brunet datato 1997. Al traguardo è quarta, in una gara condotta a lungo da sola, e riesce a chiudere forte: parziali di 2:50.81 al primo chilometro e 5:41.47 al secondo. Davanti c'è il terzetto etiope con Freweyni Hailu (8:19.98) seguita da Gudaf Tsegay (8:25.12) e Birke Haylom (8:25.37), quinta l'olandese Maureen Koster (8:33.47).

Splendida doppietta nel peso: Leonardo Fabbri vince con la migliore prestazione mondiale dell'anno (21,95), Zane Weir è secondo con 21,72 davanti al bronzo olimpico Rajindra Campbell (21,34). Non era mai accaduto di due italiani ai primi due posti in una tappa Gold del World Indoor Tour: accade sulla pedana francese, e soprattutto con l'attesa reazione di Fabbri (Aeronautica) dopo le prime due uscite senza acuti. ll campione europeo, argento mondiale e bronzo iridato indoor allunga di oltre un metro rispetto a Ostrava e Lodz, e scalza il neozelandese Jacko Gill (21,85) dalla vetta mondiale del 2025.