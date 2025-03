Napoli batte Fiorentina 2-1: Lukaku e Raspadori riportano il successo

Il Napoli ha battuto 2-1 la Fiorentina, tornando al successo dopo un lungo digiuno e restando in scia all'Inter. Al Maradona, gli azzurri hanno sbloccato il risultato al 26' con Lukaku, in tap in dopo una respinta di De Gea su un tiro di McTominay, mentre poco dopo Di Lorenzo ha colpito la traversa con un tiro da fuori area. Lukaku ha poi propiziato la rete del raddoppio con un assist a Raspadori, che al 15' non ha sbagliato. La viola ha accorciato poco dopo con Gudmundsson.