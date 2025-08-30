Napoli chiude l'acquisto di Hojlund, domani visite mediche

Il Napoli ha praticamente chiuso l'acquisto di Rasmus Hojlund dal Manchester United. I due club hanno trovato un accordo di un prestito per la prima stagione in cui il Napoli pagherà 6 milioni di euro e l'acquisto automatico, in caso di qualificazione alla Champions League alla fine di questa stagione, per altri 44 milioni. Il 22enne danese è pronto alla sua nuova avventura in Italia, dove ha giocato tre anni fa con l'Atalanta, e sarà in Italia per le visite mediche di domani del club azzurro prima della firma del contratto. Secondo le indiscrezioni il Napoli prevederà nel contratto del danese anche una clausola di vendita da 80 milioni di euro.

Hojlund nelle due stagione allo United ha giocato 95 partite segnando 26 gol, con il primo anno migliore con 16 gol in 43 partite, mentre lo scorso anno, come accaduto a tutto il Manchester che ha chiuso 15mo la Premier, ne ha segnati 10 in 52 partite. Il danese ha voluto iniziare la lunga avventura con il Napoli dove avrà presto l'occasione di poter diventare protagonista visto il lungo infortunio di Lukaku e la sola presenza di Lucca come prima punta.

Intanto a Napoli è giunto Elmas, l'altro acquisto del Napoli nello sprint finale del mercato che si chiude alle 20 del 1 settembre. L'ex centrocampista del Napoli è tornato nella città che non ha smesso di amare anche nella stagione vissuta lontano dalla maglia azzurra: Elmas arriva a Napoli in prestito dal Lipsia che riceve 2 milioni e a fine stagione può essere ceduto definitivamente se il Napoli sceglierà di riacquistarlo per 16 milioni di euro.