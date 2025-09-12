Napoli: Conte, è arrivato il momento della verità

E' arrivato il momento della verità. Inizieremo a giocare ogni tre giorni e sicuramente sarà una stagione complessa per noi perchè comunque nelle prime due partite ci siamo basati sulle certezze dell'anno corso. Ora giocando ogni tre giorni ci sarà da inserire i ragazzi nuovi. Ci vorrà un po' di pazienza e un po' di comprensione e se ci dovessero essere degli errori dovremo avere pazienza.

La sfida del Franchi alla Fiorentina di domani rappresenta per Antonio Conte l'inizio del periodo più impegnativo della stagione per il Napoli, ma la sua squadra è pronta ad affrontarlo.

"Abbiamo cercato di completare la rosa - dice il tecnico - per affrontare la stagione con tanti impegni e c'è stata la necessità di completarla. Inizia il momento verità e per tante ragioni, per infortuni per rotazioni o per ottimizzare le energie, ci sarà spazio per tutti".