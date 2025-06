Napoli: De Bruyne primo acquisto del mercato estivo, conferma De Laurentiis

"Il rapporto con De Bruyne è nato tre mesi fa, ed è un tassello che viene messo in una squadra che deve essere potenziata perché quest'anno avremo quattro competizioni da giocare". Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis nel corso dell'incontro stampa con i rappresentanti dei ritiri di Dimaro in Trentino e Castel di Sangro in Abruzzo.

Il presidente azzurro ha quindi confermato l'arrivo del belga che è in scadenza di contratto con il Manchester City ed è il primo tassello del mercato estivo: "in cui ci serve matematicamente di allargare - ha detto De Laurentiis - e ci saranno parecchie aggiunte e nuovi arrivi nella squadra. Siccome ci piace lavorare bene lo faremo per confermare la continuità di risultati della squadra".