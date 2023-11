Napoli, Di Lorenzo regala "sensazioni positive" nel test dei campioni

Le sensazioni sul match di domani con il Real Madrid sono positive. Giocheremo in uno stadio fantastico contro una grandissima squadra, un test anche per noi per capire a che livello siamo. Secondo Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, nella conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League, siamo pronti per affrontare questo incontro, che può darci uno slancio importante tanto in campionato quanto in Champions. "Per noi - ha spiegato Di Lorenzo - sarà bellissimo giocare in questo stadio, è la mia prima volta qui ma noi facciamo il nostro intenso lavoro proprio per vivere gare del genere. In campo dovremo mettere però le emozioni da parte per fare del nostro meglio. La partita dell'andata è stata determinata anche da qualche nostro errore, come il mio sul gol di Vinicius. L'avevamo però interpretata bene, costringendo il Real a difendersi nella sua metà campo. Dobbiamo ripartire da questo approccio, ma domani sarà una partita diversa. So che il Real domani avrà tanti infortunati, ma scenderà in campo con la sua formazione migliore".