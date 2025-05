Napoli e Inter: compromesso di Lega Serie A per la data dello spareggio

"Napoli e Inter si sono comportate in maniera elegante. Hanno fatto arrivare due lettere con i loro desiderata, che naturalmente non coincidevano soprattutto per la data. Abbiamo trovato comunque un compromesso che forse non ha fatto impazzire nessuno ma non ha nemmeno fatto arrabbiare nessuno". Lo ha detto il presidente della Lega Serie A Ezio Simonelli, intervenuto a margine dell'evento 'I primi fair play" organizzato da Panathlon Club Milano in memoria di Carlo Tavecchio.

"Credo che abbiamo preso una scelta non dico la migliore possibile ma quella più ragionevole, facendo giocare il venerdì l'Inter e il Napoli anche per avere la possibilità, nel caso che dovessero arrivare a pari punti, di poter avere una giornata dove poter fare lo spareggio, nel caso lunedì 26 maggio. Quindi diciamo una soluzione di mediazione".