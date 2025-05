Napoli festeggia il quarto scudetto: Conte e De Laurentiis in campo al Maradona

I calciatori della panchina che entrano in campo con in mano dei grandi scudetti con la scritta "again", con il 4 al centro per celebrare il quarto scudetto della storia del Napoli. E' iniziata così la grande festa allo stadio Maradona per celebrare la vittoria del club azzurro dello scudetto, dopo l'ultimo 2-0 contro il Cagliari.

Il triplo fischio finale ha fatto partire l'esultazione del Maradona con i 55.000 spettatori che hanno iniziato a cantare "i campioni dell'Italia siamo noi", facendo sventolare migliaia di bandiere azzurre.

In campo la gioia dei giocatori è esplosa, con l'ingresso in campo del tecnico Antonio Conte. L'allenatore, che era squalificato, ha guardato gli ultimi dieci minuti in piedi nel box sopra la tribuna stampa, poi è corso in campo abbracciando i giocatori e anche il presidente Aurelio De Laurentiis che si è avvicinato a lui facendogli i complimenti per il successo nella sua prima stagione sulla panchina azzurra. Poi i calciatori hanno iniziato a correre verso la Curva A, cominciando un giro trionfale del bordocampo verso tutti gli spettatori, mentre dall'esterno dello stadio si sentono i botti di festa.