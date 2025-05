Napoli-Genoa 2-2: Conte amareggiato, bonus di 7 punti in fumo

"Il Genoa ha fatto due tiri in porta stasera segnando due gol, capitano queste partite in cui prendi gol così, ma dispiace, perché avremmo dovuto vincere per quanto prodotto in campo". Lo ha detto il tecnico del Napoli Antonio Conte a Dazn dopo il 2-2 contro il Genoa.

"Quando subisci gol - ha detto - sai che sicuramente potevi fare di meglio. E' inevitabile che ora c'è amarezza, non meritavamo di perdere dei punti così. Al tempo steso bisogna sapere che ci siamo giocati stasera il bonus che avevamo dei 7 punti che ci servivano da qui alla fine. Quindi ora dobbiamo andare a vincere le altre due partite se vogliamo ambire a vincere il campionato, ricordiamo che sarebbe una vittoria facendo cose incredibili in questa stagione".