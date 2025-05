Napoli ospiterà la 38ª America's Cup: un evento storico per la città

"Desidero ringraziare il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro dello Sport Andrea Abodi e tutti i soggetti istituzionali e tecnici coinvolti per la fiducia riposta nella nostra città. Napoli è pronta e continuerà a dare grande prova di concretezza. La città è ancora di più pronta a stupire, ad accogliere, a raccontare la sua storia millenaria guardando al futuro, per realizzare una festa dello sport, del mare e della nostra identità, con il fondamentale coinvolgimento dei napoletani". Così il sindaco di Napoli e commissario di Governo a Bagnoli, Gaetano Manfredi, in merito, al fatto che per la prima volta l'America's Cup si disputerà in Italia e sarà Napoli ad ospitare la 38esima edizione.