Napoli scelta come sede della 38/a America's Cup: un onore per l'Italia

"Non potrei essere più entusiasta di annunciare Napoli, in Italia, come sede della 38/a America's Cup. C'è uno spirito puro ed un orgoglio assoluto in Italia che sembra così appropriato avere la prossima America's Cup lì. Portando la Coppa America in questo paese, sembra che la stiamo portando alla gente, nella nostra ambizione di far crescere continuamente il pubblico della manifestazione e dello sport della vela. Gli italiani sono il pubblico più appassionato e coinvolto dell'America's Cup e ovviamente è la casa di Luna Rossa, un team straordinario e un forte competitor". Così il Ceo di Team New Zealand, Grant Dalton, sulla decisione di assegnare a Napoli la prossima edizione della più antica e prestigiosa competizione delle vela.

"Quindi, dal punto di vista del Defender, sembra certamente che stiamo entrando nella tana del leone a livello competitivo - le parole di Dalton -, ma dal punto di vista dell'evento sembra la sede perfetta per ospitare la 38/a America's Cup".