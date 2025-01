Napoli trionfa sul campo dell'Atalanta: Lukaku decisivo nel 3-2

Prova di forza del Napoli che si aggiudica il big match in casa dell'Atalanta. La squadra di Conte vince 3-2 al termine di una partita esaltante e allunga in testa alla classifica: un successo in rimonta, perché la Dea era passata in vantaggio con Retegui al 16' del primo tempo, il pari con Politano al 27', McTominay la ribalta prima dell'intervallo (40'). Nella ripresa l'Atalanta, sempre in partita, si rimette in pari con un gran gol di Lookman (10'). Ma al 33' ci pensa Lukaku a regalare tre punti preziosissimi al Napoli che vola a quota 50.