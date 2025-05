Napoli vince il quarto scudetto, Gravina elogia la squadra e la Serie A

"Complimenti al Napoli, ai calciatori, a mister Conte e alla società tutta con il presidente De Laurentiis in testa, per la conquista del suo quarto scudetto, al termine di una stagione esaltante". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, celebra il successo degli azzurri.

"Lo spettacolare testa a testa con l'Inter ha nobilitato l'intera Serie A, un patrimonio di emozioni da valorizzare e promuovere in tutto il mondo - prosegue il n.1 del calcio italiano -. Per chi ama lo sport, il calcio in particolare, l'esplosione di gioia cui abbiamo assistito ieri nel capoluogo partenopeo è quanto di più bello si possa immaginare, perché celebra il rapporto più autentico e profondo tra i tifosi e la loro grande passione".