Nasce il premio Mario Sconcerti, la prima edizione il 24 ottobre
N.1 Lega Pro Marani: 'Mario è stato un maestro di giornalismo'
Nasce il Premio Mario Sconcerti. La prima edizione si terrà venerdi 24 ottobre 2025, alle 16, presso la Camera dei Deputati. Un riconoscimento voluto dalla famiglia e fortemente sostenuto da Matteo Marani, presidente della Lega Pro e del Museo del Calcio, collega e amico di Sconcerti, nonché custode della sua memoria giornalistica e umana.
A quasi tre anni dalla sua scomparsa, il premio intende rendere omaggio a Mario Sconcerti, "editorialista, scrittore e maestro di giornalismo, capace di interpretare con lucidità e visione ogni fase dell'evoluzione dei media sportivi: dalla carta stampata alla TV, fino al web".
"Mario Sconcerti - le parole di Marani - è stato un maestro di giornalismo, ma anche un uomo di grande cultura e una figura intellettuale, sempre alla ricerca di nuovi campi nei quali cimentarsi. Il suo insegnamento maggiore è stato guardare al mondo con occhi liberi, critici e severi. Una lezione per i più giovani, cui ha voluto bene non meno che al giornalismo. Per me è un onore poter contribuire a questo premio come Museo del Calcio".
"Il premio - sottolinea Susanna Marcellini che con Sconcerti è stata l'artefice di uno dei piu bei programmi radiofonici culturali dal titolo Sconcerti Quotidiani- è pensato non solo come tributo, ma come slancio verso il futuro, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Proprio ai giovani è stato dedicato uno spazio centrale: la manifestazione coinvolge infatti numerosi istituti scolastici e realtà formative, in continuità con l'impegno educativo che Mario ha sempre sentito come prioritario".
"Sono orgogliosa - ha dichiarato Martina Sconcerti - che ci sia un momento di ricordo di papà legato al suo approccio al pensiero e alla vita, e non solo al calcio in senso stretto. Il suo giornalismo ci insegna che si possono unire mondi lontani, e questo premio è un'occasione per continuare a coltivare quel modo di essere e pensare che ha contraddistinto mio padre nel lavoro e nella vita".
