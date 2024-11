Nations League: 7 reti della Germania alla Bosnia Erzegovina

Già qualificata per i quarti di finale di Nations League, la Germania si è assicurata il primo posto nel proprio girone travolgendo la Bosnia-Erzegovina 7-0, a Friburgo. I giocatori di Julian Nagelsmann hanno firmato la quarta vittoria in cinque partite e hanno totalizzato 13 punti su 15 a disposizione possibili. Grazie al primo posto, la Germania giocherà i quarti di finale in casa il 23 marzo 2025. I gol tedeschi sono stati segnati da Jamal Musiala (2' minuto), Tim Kleindienst (23' e 79'), Kai Havertz (37'), Florian Wirtz (50', 57') e Leroy Sané (66'). Nello stesso girone passa ai quarti anche l'Olanda, grazie alla netta vittoria (4-0) contro l'Ungheria alla Johan-Cruyff Arena di Amsterdam. Seconda con otto punti, l'Olanda non può più essere superata dall'Ungheria (5). I gol olandesi sono stati segnati da Wout Weghorst (21' minuto dal dischetto), Cody Gakpo (45' + 12 dal dischetto), Denzel Dumfries (64') e Teun Koopmeiners (86').