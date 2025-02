Nations League donne: l'Italia sconfitta 3-1 dalla Danimarca a La Spezia

L'Italia è stata sconfitta 1-3 (0-0) dalla Danimarca al 'Picco' della Spezia nel secondo match della Nations League donne. Dopo la vittoria sul Galles nella gara d'esordio, le azzurre sono state raggiunte dalle rivali, che erano state battute nella gara precedente dalla Svezia, nella classifica del girone A4, con tre punti.

La nazionale danese si era imposta in otto dei 17 precedenti incroci ma in questa occasione le azzurre del tecnico Andrea Soncin hanno tenuto bene il campo prima di cedere nel finale. Il primo tempo è stato equilibrato e da segnalare ci sono state le traverse colpite da Giugliano - sul rimpallo Giacinti ha messo in rete ma era in fuorigioco - e dalla danese Vangsgaard.

Il match si è acceso a inizio ripresa, con il gol del vantaggio delle scandinave realizzato all'8' dalla giocatrice della Fiorentina Emma Faerge. Solo cinque minuti dopo l'Italia ha pareggiato con Michela Cambiaghi, al termine di un'azione ben manovrata, ma poco prima della mezz'ora le danesi sono tornate avanti con una rete di Karen Holmgaard. L'Italia ha cercato di trovare il 2-2, subendo nel recupero la terza rete, realizzata in contropiede da Janni Thomsen.

La prossima gara delle azzurre sarà in trasferta, contro la Svezia, il 4 aprile.