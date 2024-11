Nations League: tutto esaurito al 'Meazza' per Italia-Francia

Sarà tutto esaurito domenica sera lo stadio 'Giuseppe Meazza' di Milan per Italia-Francia, ultimo impegno degli Azzurri nel girone di Nations League. Come informa la Figc, sono 68.000 i biglietti emessi per la sfida con i Bleus che, con entrambe le squadre già qualificate ai quarti di finale, metterà in palio il primo posto del girone. L'Italia può contare su due risultati su tre e anche una sconfitta con un gol di scarto le permetterebbe di chiudere al primo posto del Gruppo 2, presentandosi da testa di serie al sorteggio per i quarti, in programma venerdì 22 novembre. Nel prepartita a San Siro, la federazione ricorderà Gigi Riva: sul maxischermo dello stadio sarà trasmesso un video con alcuni dei gol più iconici di 'Rombo di tuono', mentre parte del campo si trasformerà in una tela, dove le immagini saranno mixate con animazioni 3D e fasci di luce posizionati a bordo campo. Inoltre, sempre prima del fischio d'inizio del match, sarà consegnato il 'Premio Giulio Campanati' in memoria dell'ex presidente dell'Aia scomparso nel 2011 al francese Francois Letexier, giudicato miglior direttore di gara di EURO 2024. Ad assistere alla sfida con la Francia dagli spalti ci saranno tantissime leggende azzurre: Paolo Maldini, Fabio Capello, Giorgio Chiellini, Roberto Donadoni, Christian Vieri, Mauro Tassotti, Pietro Vierchowod, i campioni del mondo 2006 Daniele De Rossi, Gianluca Zambrotta, Massimo Oddo, Cristian Zaccardo e Vincenzo Iaquinta. E poi ancora Riccardo Montolivo, Marco Parolo, Antonio Candreva, Alessandro Matri, Stefano Mauri, Fabio Galante e Federico Peluso. In continuità con quanto accaduto nelle ultime partite disputate in Italia dalla nazionale, sarà attivo il servizio di audio-descrizione per i tifosi non vedenti. La federazione ha invitato 25 spettatori non vedenti e rispettivi accompagnatori che potranno seguire gli Azzurri grazie ad una cronaca dedicata.