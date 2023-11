Nations, Soncin, le Azzurre meritavano una gioia

L'Italia sfiora l'impresa contro le campionesse del mondo, che grazie alla rete di Hermoso riescono a infrangere il muro azzurro a pochi secondi dal 90'. All'Arechi di Salerno, la partita termina 1-0 per la Spagna, che si conferma prima a punteggio pieno nel Gruppo 4 della Nations League. Il CT Andrea Soncin ha dichiarato: "Bisogna fare tanti applausi alle ragazze perché hanno fatto una partita di cuore. Meritavano una gioia, l'abbiamo cercata, voluta ma purtroppo non è arrivata. Queste gare ci permettono di guardare al futuro con grande fiducia e ottimismo. Questa deve essere la base per affrontare i prossimi impegni, a cominciare da quello contro la Svezia". Il prossimo appuntamento è martedì a Malmoe. Per contrastare il palleggio e la tecnica delle avversarie, Soncin ha optato per una difesa a cinque, mentre in fase offensiva ha rilanciato Bonfantini, Bonansea e Girelli, oggi con la fascia da capitano. La Spagna, invece, è scesa in campo con il tradizionale 4-3-3, con Putellas e Bonmatí, miglior calciatrice dell'ultima edizione della Champions, mentre Hermoso e Paralluelo sono partite dalla panchina. In attacco, spazio al tridente Garcia, Gonzalez e Caldentey. Nei primi 10' le Furie Rosse hanno costruito tre chiare occasioni da rete, ma l'Italia è riuscita poi ad avanzare il raggio di azione, limitando le incursioni della squadra di Tomè. La ripresa si è aperta con i 4700 spettatori che hanno alzato i decibel per spingere la Nazionale verso l'impresa. Tomè ha cambiato subito l'attacco, inserendo Paralluello e del Castillo, ma è stata proprio la 19enne del Barcellona a sprecare una grande occasione. La Spagna ha continuato ad attaccare, tenendo sulle spine la retroguardia italiana. Quando il pareggio sembrava ormai cosa fatta, Putellas ha costretto Giuliani a compiere il secondo miracolo della sua serata, ma sulla respinta della numero uno si è avventata Hermoso - entrata nell'ultima mezz'ora e al ritorno in nazionale dopo gli eventi della finale mondiale - che ha spezzato le polemiche sulla sua esclusione nelle prime due partite della competizione con la rete della vittoria. A tempo quasi scaduto Giacinti ha avuto sui piedi la palla dell'1-1, ma la conclusione dell'attaccante è stata troppo centrale.