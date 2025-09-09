'Navigare verso l'inclusione'Tevere Remo ospita Special Olympics

Navigare insieme verso l'inclusione, ovvero promuovere la consapevolezza di come lo sport rappresenti uno strumento decisivo per abbattere barriere e creare ponti fra le persone. E' l'obiettivo dell'evento di oggi a Roma, presso l'impianto sportivo Acqua Acetosa del Reale Circolo Canottieri Tevere Remo dedicato al canottaggio, all'insegna dell'inclusività e della coesione sociale.

L'iniziativa è stata promossa da Special Olympics Italia, in collaborazione con la Federazione Italiana Canottaggio (Fic): una partnership che ha permesso nel tempo di regolarizzare la partecipazione degli atleti con disabilità intellettive agli allenamenti e alle competizioni in generale, non soltanto quelle organizzate da Special Olympics, ma anche dalla Fic stessa.

In questa cornice il team Special Olympics RCC Tevere Remo, presente in Italia da circa 20 anni grazie all'impegno appassionato del Coordinatore Tecnico Nazionale di disciplina e coordinatore Fic per l'attività di Special Olympics, Paolo Ramoni, è stato il primo a praticare il canottaggio in questa cornice e nel tempo anche altri circoli storici in tutta Italia hanno aperto le loro porte al canottaggio unificato.

Presente per l'occasione anche Daniele Masala, presidente del Circolo Canottieri Tevere Remo, che da oltre 20 anni ha dato il proprio appoggio con affetto e amicizia a Special Olympics grazie anche a strutture e preziose risorse, credendo fortemente nel valore inclusivo dello sport. Presente anche Annamaria Cacciotti, Presidente del Comitato Lazio Fic.

Il team capitolino di canottaggio conta oggi oltre 70 atleti che, grazie al supporto del coach Livia Ravoni, portano avanti con gioia, determinazione e passione la pratica sportiva. Presenti per l'occasione il Ministro Italiano per la Disabilità Alessandra Locatelli, in prima linea in più occasioni a sostegno delle iniziative di Special Olympics.

"Io credo che una parte veramente molto importante la stia svolgendo Special Olympics con le attività sportive che sta portando avanti, perché sono un modello e anche uno stile di vita nella dimensione dello sport, del tempo ricreativo nella dimensione dei servizi per persone con e senza disabilità intellettiva - ha detto il ministro Locatelli in occasione dell'evento - Sicuramente Special Olympics Italia, Alessandra Palazzotti e tutti i rappresentanti del board, oltre al professore Alessandro Palazzotti che oggi non è qui con noi, svolgono un lavoro esemplare Sono veramente molto legata al movimento, perché la loro storia si è intrecciata con la mia in tutti questi anni e sono veramente molto orgogliosa di tutto quello che stanno portando avanti. Voglio ringraziare anche la Tevere Remo, dal momento che sta credendo nell'inclusività sociale e sta sostenendo Special Olympics verso uno sport più inclusivo. Ieri con il Presidente abbiamo parlato anche di future collaborazioni su altri sport e questo mi riempie il cuore di gioia: è la strada giusta che tutti dovrebbero seguire".

Ha preso parte all'evento un ulteriore ospite d'eccezione: Wafaa Abubakr Mohammad A-Kilani, ministro degli Affari Sociali della Libia, che ha partecipato e si è allenata nel corso della giornata insieme agli atleti.