Nazionale femminile pareggia con la Svezia: sogno Finals di Nations League sfumato

A Parma la Nazionale femminile di calcio pareggia 0-0 con la Svezia, un risultato che alla luce della contestuale vittoria della Danimarca sul Galles (1-0) non permetterà alle Azzurre di concretizzare il sogno Finals di Nations League. Svanito il primo posto del girone, la squadra di Andrea Soncin rimane comunque pienamente in corsa per la seconda piazza. Tutto si deciderà nell'ultima giornata in programma martedì: in caso di vittoria a Swansea (ore 19.30, Rai Sport) l'Italia festeggerebbe la permanenza nella Lega A, evitando i play out.

"Ho ricevuto indicazioni positive - ha dichiarato il ct Andrea Soncin - abbiamo fatto un ottimo primo tempo, controllando il gioco e creando molte occasioni. Nella ripresa siamo state un po' più lenti nella manovra, ma il bicchiere è assolutamente mezzo pieno. Giocare in questo modo con avversarie così forti ci deve dare consapevolezza e orgoglio. E c'è addirittura un pizzico di rammarico per come è finita, questo vuol dire che iniziamo a entrare in campo anche in questo genere di sfide con la convinzione di poter vincere".