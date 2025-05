Nazionale Under 17 pronta per la semifinale contro il Portogallo a Tirana

Domani la Nazionale Under 17 azzurra, campione d'Europa in carica, affronta il Portogallo all'Arena Kombëtare di Tirana (ore 20.30, diretta streaming su RaiPlay e UEFA TV). Gli Azzurrini ritrovano in semifinale gli avversari sconfitti 3-0 nella finale della passata edizione a Cipro.

"Vogliamo conquistarci la possibilità di giocarne un'altra - sottolinea il tecnico azzurro Massimiliano Favo -. Il Portogallo è un'ottima squadra, con grandi idee di gioco e con una grande tradizione calcistica. Senza dimenticare i grandi talenti che hanno in rosa e che la rendono un'avversaria temibile. Noi cercheremo di portare avanti il nostro calcio, per superare anche questo ostacolo".

"L'unica cosa che mi preoccupa è il giorno di riposo che hanno avuto in più rispetto a noi - aggiunge Favo -. Nell'ultima partita del girone abbiamo effettuato delle rotazioni per permettere a diversi ragazzi di riposare, perché in tornei del genere, con tante partite ravvicinate, un giorno in più o in meno per recuperare le energie può fare la differenza".