Nazionale Under 21: convocati per il raduno in vista del Campionato Europeo

Dopo la prima settimana di lavoro a Cesenatico, la Nazionale Under 21 tornerà a radunarsi lunedì 2 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista della fase finale del Campionato Europeo che si terrà dall'11 al 28 giugno in Slovacchia.

Sono 24 i calciatori convocati per il raduno, con Carmine Nunziata che entro la mezzanotte di mercoledì 4 giugno sarà chiamato a comunicare alla Uefa la lista dei 23 azzurrini per il torneo continentale. Giovedì 5 giugno (ore 17.30) è in programma un test match a porte chiuse con la Nazionale Under 20.

L'elenco dei convocati: