Nba, Cleveland perde ancora contro Atlanta

Miglior squadra d'inizio stagione, con 15 vittorie consecutive, i Cleveland Cavaliers hanno perso la seconda partita consecutiva, ancora una volta contro Atlanta (117-101), dopo essere già stati sconfitti mercoledì dagli Hawks. Cleveland totalizza così 17 vittorie e 3 sconfitte e resta in testa alla Eastern Conference davanti a Boston, mentre Atlanta resta nona (9-11). Di fronte ai 29 punti di Darius Garland, l'interno De'Andre Hunter è stato prezioso per gli Hawks (23 punti), offrendo loro la qualificazione ai quarti di finale della Nba Cup. Nello stesso girone, Boston batte Chicago (138-129) e può ancora sperare di aggiudicarsi un biglietto riservato al secondo. Jayson Tatum ha disputato ancora una volta una partita solida (35 punti, 14 rimbalzi, 5 assist), assistito da Payton Pritchard, autore di 19 dei suoi 29 punti all'inizio del 4/o quarto. I New York Knicks hanno faticato a battere gli Charlotte Hornets (99-98), nonostante fossero privi ;;di LaMelo Ball e Miles Bridges. Jalen Brunson (31 punti) ha permesso ai Knicks di ottenere il terzo successo in altrettante partite del proprio girone di Nba Cup. New York giocherà quindi martedì l'ultimo incontro decisivo contro Orlando, che detiene lo stesso record dopo il successo a Brooklyn (123-100). Privato ormai da diverse settimane della loro stella Paolo Banchero, i Magic di Franz Wagner (29 punti, 8 rimbalzi, 8 assist) hanno vinto 11 delle ultime 12 partite. Dopo lo sfogo di mercoledì di Anthony Edwards, i Minnesota Timberwolves si sono ripresi con un successo strappato contro i Los Angeles Clippers (93-92), nonostante un finale ancora una volta complicato. Vincitori della prima edizione della Nba Cup lo scorso anno, i Los Angeles Lakers di LeBron James (12 punti, 8 rimbalzi, 6 assist) hanno perso contro gli Oklahoma City Thunder (101-93) e non hanno quasi nessuna possibilità di rimontare passare ai quarti. Con due successi e due sconfitte, i Lakers non possono più finire primi nel proprio girone e solo uno scenario improbabile potrebbe offrire loro la qualificazione martedì come migliori secondi in uno dei tre gironi dell'Ovest. "OKC" resta al vertice della Western Conference per la stagione regolare, grazie in particolare al suo leader canadese Shai Gilgeous-Alexander (36 punti, 7 rimbalzi, 9 assist).