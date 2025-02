NBA: Cleveland travolge Dallas dopo la partenza di Doncic, Boston rimonta su Philadelphia

Poche ore dopo l'annuncio a sorpresa della partenza della sua superstar Luka Doncic per i Lakers, Dallas è stato messo KO in casa da Cleveland 144-101. I nuovi arrivi Anthony Davis, la stella dei Lakers scambiata per Doncic, e Max Christie non sono ancora disponibili. Così, alla fine del primo quarto, i Mavs erano già in svantaggio per 50-19.

I Boston Celtics, campioni in carica Nba, hanno sfiorato la sconfitta contro Philadelphia, recuperando 26 punti al termine del terzo quarto per battere i 76ers 118-110. Jayson Tatum ha segnato 35 punti in totale per Boston, 25 dei quali dopo la prima metà della partita.

I Memphis Grizzlies, senza Ja Morant infortunato alla spalla, ma guidati da Jaren Jackson Jr. (37 punti) hanno battuto i Bucks a Milwaukee. I 30 punti e gli 11 rimbalzi di Giannis Antetokounmpo non sono bastati a impedire ai Bucks di subire una terza sconfitta di fila.

Le partite di Nba giocate nella notte: Milwaukee-Memphis 119-132 Philadelphia-Boston 110-118 Cleveland-Dallas 144-101 Toronto-LA Clippers 115-108 Detroit-Chicago 127-119.