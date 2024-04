Nba: Denver batte Minnesota ed è a un passo dal primato

Nel duello che li vede impegnati nella Western Conference, i Nuggets si sono portati in vantaggio nell'ultimo quarto sui Wolves grazie ad un grande Nikola Jokic (41 punti, 11 rimbalzi, 7 passaggi). Con questa vittoria per 116-107, i campioni in carica della Nba hanno ipotecato il primo posto in Occidente, quando mancano due partite alla fine della regular season. Denver (56 vittorie, 24 sconfitte) ha ora una vittoria in più rispetto alle sue inseguitrici Oklahoma e Minnesota (pari a 55-25) e ha il proprio destino nelle mani: sabato e domenica affronta gli Spurs e i Grizzlies, bassi in classifica. Oklahoma ha schiacciato San Antonio (127-89). I Suns, dopo la sconfitta casalinga contro i Clippers martedì, si sono presi la rivincita sul campo di Los Angeles (124-108). I 37 punti di Devin Booker hanno dato a Phoenix la vittoria, con Kevin Durant che ne ha aggiunti 24 e Bradley 26. Questa vittoria dà ai Phoenix, attualmente 7mi alle spalle dei Pelicans, la possibilità di qualificarsi direttamente ai playoff. La vittoria di Phoenix significa che Lakers e Warriors, attualmente 9/o e 10/o, dovranno necessariamente passare attraverso i play-in per sperare di raggiungere i playoff. I Dallas Mavericks conolidano il loro quinto posto a Owest vincendo per la quinta volta consecutiva, contro i Miami Heat (111-92). Luka Doncic ha segnato 29 punti per Dallas. Questa vittoria combinata con la sconfitta di Miami, 8/a ad Est, permette ai New York Knicks, terzi, di assicurarsi un posto nei playoff. Infortunato al polpaccio durante la vittoria di martedì contro la capolista Celtics, Giannis Antetokounmpo ha mancato la vittoria dei Milwaukee Bucks (secondi a Est) contro gli Orlando Magic (117-99). Il 29enne fuoriclasse greco salterà almeno le ultime due partite della stagione regolare, ha detto la sua squadra dopo gli esami medici. Secondo il sito web The Athletic, la risonanza magnetica effettuata dal giocatore non ha mostrato segni di danni al tendine d'Achille.