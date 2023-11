Nba: Denver e Jokic ancora imbattuti, Utah Jazz va ko

I campioni in carica dei Denver Nuggets e la sua stella serba Nikola Jokic, autore della 107ma tripla della sua carriera, hanno battuto 110-102 gli Utah Jazz, conquistando la quarta vittoria nelle quattro partite finora giocate in Nba. Con la sua seconda tripla della stagione (27 punti, 10 rimbalzi e 11 assist), Jokic è ora alla pari con LeBron James e Jason Kidd al quarto posto nella storia dell'Nba. I Dallas Mavericks hanno battuto 125-110 i Memphis Grizzlies, grazie alla prestazione super dello sloveno Luka Doncic che ha messo a referto una tripla (35 punti, 12 rimbalzi, 12 assist) e inizia la stagione con una marcia in più (39 punti in media in tre partite). Stephen Curry ha registrato la sua seconda partita a oltre 40 punti, portando i suoi Warriors a una terza vittoria in quattro partite a New Orleans (130-102), con 42 punti (15/22 ai tiri, di cui 7/13 a tre punti). Nella East Conference, Boston ha mantenuto la sua invincibilità grazie al suo duo Jaylen Brown (36 punti)-Jayson Tatum (33 punti), ed ha vinto 126-107 a Washington. I Bucks di Giannis Antetokounmpo (33 punti) e Damian Lillard (25 punti) hanno invece battuto Miami per 122-114. Difficile vittoria casalinga dei Lakers di Anthony Davis (26 punti, 19 rimbalzi) e LeBron James (19 punti) per 106-103 contro il Magic di Orlando che sfiorano il colpo grazie al loro leader D'Angelo Russell (28 punti, di cui 12 nell'ultimo quarto).