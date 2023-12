Nba: Embiid a quota 50 punti e Philadelphia batte Washington

E' stato di 50 punti il contributo di Joel Embiid al successo dei Philadelphia 76ers sui Washington Wizards, mentre i San Antonio Spurs hanno perso il loro 15mo incontro consecutivo in Minnesota. Nominato miglior giocatore della stagione regolare 2022-2023, Embiid ha segnato 50 punti, il suo totale più alto in questa stagione, nella vittoria di Philadelphia contro Washington (131-126). Il pivot ha aggiunto 13 rimbalzi e 7 assist. Poco meglio ha fatto Desmond Bane, autore di 49 punti per Memphis nella vittoria sui Detroit Pistons (116-102), la peggiore squadra NBA mai registrata (2 vittorie-19 sconfitte, di cui 18 consecutive). Luka Doncic ha messo a segno una tripla doppia (40 punti, 10 rimbalzi, 11 assist), la 60esima della sua carriera, per aiutare Dallas ad annientare Utah (147-97). Gli Spurs di Victor Wembanyama, al rientro dopo aver saltato una partita, hanno perso contro Minnesota la 15ma partita di fila (102-94) e si stanno avvicinando al record di franchigia (16), stabilito la scorsa stagione. Denver, guidata da Nikola Jokic (22 punti, 15 rimbalzi, 10 assist), ha perso a Los Angeles contro i Clippers (111-102), che hanno ottenuto una seconda vittoria e sono tornati in parità (10 vittorie-10 sconfitte).