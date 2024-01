Nba: Embiid e i Sixers sconfiggono i Nuggets di Jokic

Joel Embiid, incoronato miglior giocatore (MVP) dell'ultima regular season, contro Nikola Jokic, campione in carica con i Denver Nuggets e lui stesso doppio MVP, nel 2021 e nel 2022. Le premesse erano altissime e la partita le ha rispettate, per la gioia dei 19.775 spettatori accorsi al Wells Fargo Center di Filadelfia, che hanno potuto assistere alla vittoria dei loro Sixers (126-121), trascinati da un Embiid straripante. Già autore di 41 punti il ;;giorno prima contro Houston, al rientro dopo tre giornate di assenza, il pivot camerunense si è ripetuto, segnandone altri 41. Ha inoltre distribuito con 10 assist e catturato 7 rimbalzi. Ma non ha sfigurato Jokic, il "Joker", con una corposa doppia-doppia (25 punti, 19 rimbalzi), sinonimo di una la partita molto equilibrata e combattuta fino al termine. Questo successo permette ai Sixers (3°, con 26 vittorie e 13 sconfitte) di avvicinarsi alla coppia Boston-Milwaukee in testa alla Eastern Conference, mentre i Nuggets restano terzi a Occidente. A Los Angeles, Paul George, dall'alto dei suoi 38 punti - miglior bottino del 2024 - ha contribuito alla vittoria sugli Oklahoma Thunder (128- 117). L'ala dei Clippers ha messo il turbo nella ripresa, segnando 28 punti. Questa 26esima vittoria stagionale (per 14 sconfitte) consente alla franchigia di Los Angeles di recuperare parte del suo gap rispetto al trio di testa in Occidente, composto da Minnesota, OKC e Denver. Kevin Durant è stato decisivo nel secondo tempo, aiutando i suoi Phoenix Suns a battere di misura Sacramento (119-117). Dei suoi 27 punti, "KD" ne ha segnati ben 15 nell'ultimo quarto.